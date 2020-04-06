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تعليم

أمنك وأمانك في سلامة مكانك.. جامعة الأزهر تطلق مبادرة جديدة لمكافحة كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:54 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
دشنت جامعة الأزهر، مبادرة (أمنك وأمانك فى سلامة مكانك) فى إطار جهودها الدائمة والمستمرة جنبا إلى جنب مع جهود الدولة برئاسة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى سبيل مواجهة فيروس كورونا. 


وقال الدكتور الجندي شاكر رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة  وعضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة،إن هذه المبادرة تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغنى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات. 

وأوضح رئيس قسم العمارة أن المبادرة تأتي متكاملة مع مبادرة "وليسعك بيتك" لمكافحة انتشار فيروس كورونا في مراحله المتقدمة والأخطر٬ ونظرًا لانتشار الجامعة في جميع أنحاء الجمهورية بعدد كلياتها الذي فاق 86 كلية وانتشار أبنائها من الطلاب والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس داخل جميع محافظات الجمهورية. 

وأضاف رئيس قسم العمارة بهندسة الأزهر، أن فكرة المبادرة جاءت بما تضمه جامعة الأزهر من أكثر من 400 ألف فرد من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وموظفين وعمال ٬ ولو فرض أن أي حدث إيجابي من كل شخص في بيئته التي يعيش فيها تؤثر على سكان العقار من 4 افراد (منزل خاص) إلى عمارة سكنية 100 فرد  سيكون المتوسط قيمة عالية٬ لذا سنفترض أسوأ الاحتمالات وهو تأثير كل فرد على 20 من ساكني العقار الذي يسكن فيه٬ ستحدث المبادرة تأثيرا إيجابيا على 20 فردا وسيكون المستفيد بذلك 8 ملايين فرد على مستوى الجمهورية (كحد أدنى). 

وأشار إلى أن دور الأفراد الإيجابي في هذه المبادرة هو الحفاظ على سلامة المكان  الذي يعيش فيه بتعقيم  وتطهير مداخله ومخارجه وأماكن استخدام البعض (أماكن أساسية تشمل المداخل للعقار ومدخل السكن نفسه  وباب العقار وباب السكن والمنطقة بينهم و نقط التعامل المحتمل مع الآخرين ) لتقليل احتمالية انتشار الفيروس أو الإصابة به.

 
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