السلع التموينية فى المخازن تكفي ٤ شهور ...فيديو

قال أحمد زايد عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة إن عدد مخازن الشركة التي تحوي سلعا تموينية 1406 مخزن علي مستوي الجمهورية.





وأضاف أحمد زايد خلال حواره لبرنامج صباحك مصري الذي يذاع علي فضائية ام بي سي مصر 2، أن المخازن توفر سلع لكافة فروع بيع التجزئة، بالإضافة إلي صرف أصناف التموين.





وأشار إلي أن المخازن بها 19 سلعة تموينية أساسية، وهم السلع الخاصة بالمنظومة التموينية.





وأكد أن السلع بالمخازن تكفي لمدة 4 شهور قادمة .



