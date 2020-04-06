AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السلع التموينية فى المخازن تكفي ٤ شهور ...فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:29 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
قال أحمد زايد عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة  إن عدد مخازن الشركة التي تحوي سلعا تموينية 1406 مخزن علي مستوي الجمهورية.

وأضاف أحمد زايد خلال حواره لبرنامج صباحك مصري الذي يذاع علي فضائية ام بي سي مصر 2، أن المخازن توفر سلع لكافة فروع بيع التجزئة، بالإضافة إلي صرف أصناف التموين.

وأشار إلي أن المخازن بها 19 سلعة تموينية أساسية، وهم السلع الخاصة بالمنظومة التموينية.

وأكد أن السلع بالمخازن تكفي لمدة 4 شهور قادمة .

ومن جانبه قال خالد فايز نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة:إن وزارة التموين توفر السلع بشكل كبير في جميع أفرع المخازن بكل انواعها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة

الحكومة: لا صحة لنقص الزيت التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

غداً صرف المقررات التموينية .. والوزير: جميع السلع متوفرة ولا داعي للتكدس

بأسعار مخفضة.. التموين والمصرية للجملة توفران كميات كبيرة من المطهرات والسلع

التموين: صرف مقررات شهر أبريل من السلع بدءا من الغد ولمدة 30 يوما.. فيديو

التموين: لدينا غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع بالأسواق.. فيديو

ترشيحاتنا

أقلع عن النظر للحرام وأتوب ثم أعود ماذا أفعل ؟ .. دار الإفتاء تجيب

بسبب كورونا.. تمساح يتجول خارج مركز تسوق والسكان في بيوتهم.. شاهد

انخفاض قياسي بالخليج ومصر أفضل .. بلومبرج: تراجع أكبر اقتصاديات عربية بسبب كورونا

طبيب يكشف كواليس ومفاجآت من داخل مستشفى العزل بأسوان لعلاج كورونا.. شاهد

طلاب اولى ثانوي يؤدون امتحان اللغة الاجنبية الاولى إلكترونيا من المنزل .. اليوم

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينهم 11 طفلا.. فيروس كورونا يصيب عائلة إسبانية بالكامل

بـ فستان كاجوال .. طليقة خالد عليش تتألق فى أحدث ظهور

صور مرعبة.. جثامين قتلى كورونا تملأ أركان مستشفيات نيويورك