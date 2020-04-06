جمعية السلام القبطية الأرثوذكسية تعقم المنشآت والشوارع بالأقصر..شاهد

نظم فريق من المتطوعين الشباب بمدينة الطود جنوب الأقصر،حملة لتعقيم المنشآت الحكومية والأهلية وعدد من الشوارع والطرق بالطود والتى تنفذها جمعية السلام القبطيه الأرذوثوكسيه لحماية البيئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



ونوهت الجمعية إلى أنها تقوم بتطهير وتعقيم المسجد العمري بالكولة لمدينة الطود ومدرسة الطود الاعداديه والابتدائيه وبعض من المحال التجارية وصالونات الحلاقة والمنازل والمنشآت الحيوية والمرافق الخدمية التى يتردد عليها المواطنون باستمرار مثل مكاتب البريد وذلك كإجراءات احترازية ووقائية من أجل سلامة المواطنين.





وقال مسئول بالحملة إن الحملة متواصلة بجهود تطوعية يقوم بها الشباب، وانطلقت الأسبوع الماضى بشوارع وطرق قرية العديسات بحري ولا تزال الحمله متواصله حتى تغطي جميع شوارع وطرق مركز ومدينة الطود.





من جانبه،نوه الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود إلى أن الحملات مستمرة بمركز الطود والتي تجول جميع القرى والنجوع والعزب بمركز الطود وبمشاركة المجتمع المدني بمجموعات من الشباب حتى الخروج من الازمة الراهنه، واعمال التطهير والتعقيم كإجراءات احترازيه للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.