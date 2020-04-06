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محافظات

للوقاية من كورونا.. متابعة 2916 قادمين من الخارج بالمنوفية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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محمد امين
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،أن أعمال متابعة القادمين من الخارج والحالات المخالطة للحالات الإيجابية للتأكد من الإلتزام بالمنازل دون الإختلاط بالأخرين لمنع إنتشار فيروس كورونا مازالت مستمرة. 

وصرح  الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن إجمالى عدد القادمين من الخارج بلغ  6384 وافد منذ 30/1/2020 وحتى الآن،وتم الإنتهاء  من  المتابعة اليومية  لعدد 3468 لمدة 28 يوما ، مشيرًا إلى أنه جارى متابعة 2916 حالة بنطاق المحافظة.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة اليومية للحالات القادمة من الخارج وإتخاذ كافة  الإجراءات الصحية حيالهم ، مشددًا على ضرورة الإلتزام بتعليمات وإرشادات وزارة الصحة فى هذا الشأن  لمواجهة إنتشار الفيروس حفاظا على حياة المواطنين .

كان محافظ المنوفية قد سبق وأصدر قرارا  بتشكيل لجان بكل مركز ومدينة  لتدعيم الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة لمتابعة القادمين من الخارج برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوية نائب رئيس المدينة وممثل من الطب الوقائي و2 من الاطباء المتخصصين وممثل من التضامن الإجتماعي وعدد من المتطوعين من العاملين بمديريات الخدمات .
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