حملات لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية بالفيوم

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم،أن جهاز حماية الاراضى بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام حماية الأراضى واصل بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية اليوم حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بقرى ومراكز المحافظة.





قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بازالة ٤ حالات تعد الأولي مساحه واحد قيراط والثانيه مساحه ١٣سهما زمام دسيا والحاله الثالثة ازالة أعمدة خرسانية مباني طوب احمر زمام بندر الفيوم ردم أساسات والحالة الرابعة فك أعمدة خشبية بناحيه زاوية الكرادسة.





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ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أحمد الأنصار محافظ الفيوم بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم أستغلال بعض المواطنيين الظروف الحالية التى تمر بها البلاد والبناء على الاراضى الزراعية،بحضور محمد ابو القاسم رئيس الوحدة المحلية بالزاوية، وجمال نبوي رئيس الوحدة المحلية و ناصر وسطاوي رئيس القسم الهندسي والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية بالادارة والمهندس جمال عبد الحليم مسئول التعديات والمهندس طلحه مدير جمعيه دسيا وخالد فراج رئيس حي غرب والمهندس ماجد جرجس مدير جمعيه البندر محمد ابو القاسم رئيس وحده محليه بالزاويه والمهندس جمعه ثابت رئيس القسم الهندسي .





كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواى بقيادة المهندس علي المهدي مدير الاداره بازالة فورية بناحية النصاريه ابشواي عباره عن سور بطول ١٠٠م بحوض حسنين مساحه ٤ أسهم باسم المواطن إبراهيم عنتر احمدعنتر في حضور مدير الجمعيه ورئيس الوحده ومهندسين الإدارة.





وأشار وكيل الوزارة إلى أن تستمر الحملة بصفة يومية بجميع المراكز والقري وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.