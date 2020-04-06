فتح باب التبرع لدعم المستشفيات الجامعية.. 3 ملايين حالة طوارئ وإجراء 1.5 مليون عملية جراحية ووضع حطة لمواجهة كورونا أبرز جهودها

-الأعلى للجامعات يناشد التبرع للمستشفيات الجامعية على حساب 111111

- التعليم العالي:

70 ألف مريض سرطان يتم علاجهم سنويا بالمستشفيات الجامعية

-الأعلى للمستشفيات الجامعية :

1.5 مليون عملية جراحية يتم إجراؤها سنويا





لاقت مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتبرع للمستشفيات الجامعية،واستقبال التبرعات لراغبي توزيع الزكاة والصدقة الجارية بالمستشفيات الجامعية،ترحيبا كبيرا في ظل الظروف الراهنة.





وجاء ذلك بدعوة الاعلى للجامعات: "زكاتك وصدقتك هتكون لمين السنة دي؟ كل واحد فينا بيسأل نفسه في الظروف دي إزاي اقدر اساعد؟ واحنا بنقولك إن كل شيء ممكن يتعوض إلا الصحة!!! خلي زكاتك وصدقتك السنة دي للمستشفيات الجامعية".





ونوهت الوزارة إلى أن عدد المستشفيات الجامعية يصل إلى 113 مستشفى على مستوى الجمهورية، وتضم 35 ألف سرير لخدمة 21 مليونا سنويا؟"





ونستعرض في النقاط التالية ما تقوم به المستشفيات الجامعية سنويا:





● 3 ملايين حالة طوارئ يتم استقبالها.





● 1.5 مليون عملية جراحية يتم إجراؤها.





● 70 ألف مريض سرطان يتم علاجهم.





● 60 ألف عملية قلب.





● 30 ألف جراحة عيون.





● 11 ألف جراحة مخ وأعصاب.





● 7000 جراحة عظام.





● 1000 عملية زراعة قوقعة سمعية.





● 500 عملية زراعة كبد وكلي.





ومع كل هذا الكم من الخدمات الطبية التي لا غنى عنها، التي توفرها الدولة لعلاج المواطنين، تحتاج المستشفيات الجامعية إلى تكاتف الجميع ومساعدتها من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين، ولتحسين الدمة المقدمة إليهم، ولشراء أجهزة ومستلزمات طبية جديدة، بجانب زيادة القدرات الاستيعابية لهذه المستشفيات.





ولذلك تم فتح حساب تبرعات باسم ( المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية).





كيفية التبرع:-





● عملاء البنك الأهلي المصري من خلال:-





1- فروع البنك الأهلي المصري.





2- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري (ATM).





3- الأهلي نت (Ahly Net).





● عملاء البنوك الآخرى من خلال:





1- فروع البنك الأهلي المصري.





2- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري (ATM)





3- موبايل أو إنترنت بانكينج للبنك التابع له (Mobile or Internet Banking).





- البيانات المطلوبة:-





☆ اسم البنك: البنك الأهلي المصري.





☆ اسم الحساب: المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.





☆ رقم الحساب: 111111





☆ اسم الفرع: يتم اختيار أي فرع أو كتابة (001).





☆ عنوان الفرع: يتم اختيار أي عنوان أو كتابة (البنك الأهلي - كورنيش النيل).





☆ سويفت كود: NBEGEGCXXXX





☆ سبب التحويل: تبرع.





وفي السياق ذاته أعلن البنك الأهلي المصري تبرعه بمبلغ ١٠ مليون جنيه لحساب المستشفيات الجامعية (١١١١١١) بالإضافة الي التبرع بمبلغ مماثل لقيمة تبرعات المواطنين حتى ١٦ ابريل الجاري، والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية.





وحرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا علي حماية الأطباء بالمستشفيات الجامعية من خلال إعلان عدد من الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامتهم وخاصة بعد إعلانها تخصيص 30 سرير للعزل في كل مستشفى لاستقبال الحالات، بعد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وجاءت اجراءات حماية الأطباء كالتالي:





1- التأكيد على ضمان أمان الفريق الطبي من خلال استخدام واقيات مكافحة العدوى الشخصية وفق المعايير التي حددها المجلس في خطابه للسادة المديرين التنفيذين









2- تدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات (الأمراض الصدرية – الرعاية المركزة – التخدير – الأمراض المتوطنة) للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية الحادة وإرسال أسماء الفرق لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية).





3- توجيه الشكر للطواقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين يعملون بمستشفيات العزل التي حددتها وزارة الصحة والسكان والتأكيد على جاهزية الطواقم الطبية التي تم ترشيحها للعمل بمستشفيات العزل الأخرى لبدء العمل فور طلب وزارة الصحة .









4- التأكد من توافر الواقيات الشخصية للفرق الطبية والالتزام باستخدامها.



