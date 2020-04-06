منعا للزحام.. استمرار صرف المعاشات بالمنافذ الإضافية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز دير مواس وملوي وأبو قرقاص بالمنيا، متابعة صرف المعاشات في المنافذ الإضافية، والتي كان أعلن عنها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف منح الازدحام أو التجمعات أمام مكاتب البريد، بالإضافة إلى رش وتعقيم جميع المدارس ومكاتب البريد التي يتم بها صرف المعاشات يوميا.





كما تقوم الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص باستمرار أعمال الرش والتطهير في قرى نزلة أسمنت واتليدم وجريس وابيوها وأبوقرقاص البلد وبنى حسن الشروق وبنى موسى وبنى عبيد والمنشآت والمصالح الحكومية والخدمية والدينية والمدارس بالقرى وجميع الشوارع الرئيسية والجانبية بالقرى.





ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بإزالة 3 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قراريط وتمت عملية الإزالة في المهد.



