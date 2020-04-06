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محافظات

غلق وتشميع محلات بمركز ناصر ببني سويف خالفت قرارات الحكومة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أشرف المحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة ناصر بمحافظة بني سويف،على حملة مكبرة يرافقه الشرطة ،وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومنع الغش والاحتكار ، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.


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شملت الحملة المرور على جميع المحلات والتأكد من الغلق ،حيث تم فض سوق الخضار بقرية دلاص ،وغلق وتشميع عدد 5 محلات تجارية لمخالفتها  قرار مجلس الوزراء ،وذلك وسط تأمين من قوات الشرطة وبحضور محمود السكرى نائب رئيس المركز وعادل عوض الله ماجد رمضان حموده نواب رئيس المدينة و الرائد محمد محروس رئيس المباحث و الرائد جمال حمدان نائب مأمور مركز شرطة ناصر مسؤولى وقسم الاشغالات و البيئة و التراخيص والشؤون القانونية.
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