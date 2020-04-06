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منوعات

رجل كاد أن يفقد ذراعه بسبب خدش من كلبه الأليف.. صور

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:20 م
جون ليثويت وكلبه
جون ليثويت وكلبه الأليف
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أماني إبراهيم
عادة ما يتلقى الشخص الذي عضه كلب مصل لعدة أيام ويشفى من أضراره، ولكن في حالة غريبة في بريطانيا كاد رجل أن يفقد ذراعه بسبب خدش من كلبه الأليف.

ووفقا لصحيفة مترو البريطاني، فإن جون ليثويت، مدير تكنولوجيا المعلومات في سويندون كان يلعب مع أطفاله بالمنزل وكلبه الأليف ويدعى (بيني) وعمره 3 سنوات، وقام الكلب بخدشه دون قصد.


ولاحظ الأب الخمسيني الذي يعيش في اسكتلندا تورم يده بعد بضعة أيام من الإصابة بالخدش، فقرر الذهاب إلى المستشفى وفاجئه الأطباء بأنه قد يفقد ذراعه بسبب عملية بتر، أجرى الأب خمس عمليات جراحية وظل 3 أسابيع في المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وبدأ اليوم في تحريك ذراعه اليسرى.

ويقول جون وهو يستجرع الحادث أن الكلب كان متحمسا وقفز عليه ليعانقه، حتى أصابه بخدش في ذراعه، ولم يعطي للأمر أهمية لأنه كان خدشا صغيرا، ولكن في اليوم التالي لاحظ تضخم ذراعه بشكل مخيف، ولم يصدق أن خدش بسيط قد يتسبب في كل هذه المضاعفات.
رجل كاد أن يفقد ذراعه بسبب خدش من كلبه الأليف.. صور
رجل كاد أن يفقد ذراعه بسبب خدش من كلبه الأليف.. صور
رجل كاد أن يفقد ذراعه بسبب خدش من كلبه الأليف.. صور
رجل كاد أن يفقد ذراعه بسبب خدش من كلبه الأليف.. صور
رجل كاد أن يفقد ذراعه بسبب خدش من كلبه الأليف.. صور
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