أسامة سليمان يكتب: بصمة كورونا

ليست المرة الأولى التى يحتل فيها وباء المسرح العالمى فبين الحين والآخر، تطفو على السطح أزمة صحية عالمية، مثل: إنفلونزا الطيور والخنازير وسارس، وغيرها من الأوبئة التى نالت نصيبها من الألة الإعلامية التى نسجت منها أفلام الزعر ولكن يبقى فيروس كورونا الأكثر تأثيرًا وواقع قوى على المشاهد ويجعلنا نموت من التهويل أكثر من الاصابة بالمرض وسار ما يهمنا أن تكون النهاية سعيدة فقد حبس العالم بالكامل أنفاسه بين البقاء في عزلة تتوسط بين الطوعية والاجبار وتمَّ تعليق المدارس والرياضة والصلاة فى المساجد والكنائس فخلت المدارس والجامعات والنوادى من الناس برغم من أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بمعقل الفيروس المستجد وأصبح الفيروس تحت السيطرة نظرًا لإجراءات الصين الاحترازية وانتقلت الموجة العاتية إلى أوروبا نرى إيطاليا لا تزال تتخبط في مواجهة الخطر بسياسات أقل نجاحًا ما تسبب في تحول إيطاليا إلى البؤرة الثانية عالميًا وقد تصبح الأولى بعد نجاح الصين فى السيطرة عليه داخليًا ولكن ما يدعو للأطمئنان أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغ حتى الآن 169564 فى حين سجلت 6513 حالات وفيات وشفى من المرض حوالى 77773 حالة.



