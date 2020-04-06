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أخبار البلد

بالأرقام .. الحكومة تكشف مخزون أرصدة السلع الأساسية في مصر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على مدى نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية في تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة "كورونا".

وحول مؤشرات قياس قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل الصدمات، أبرز الإنفوجراف، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد في أبريل عام 2020، حيث يكفي رصيد القمح حاجة الاستهلاك لمدة 3 شهور، كما يكفي رصيد الأرز 4.2 شهر، والمكرونة 4.8 شهر، والزيوت 5.8 شهر، واللحوم المجمدة 6.2 شهر فضلًا عن أن رصيد السكر يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 8.6 شهر، بجانب كفاية رصيد الدواجن لمدة 11.7 شهر، واللحوم الحية 28.9 شهر.

وأوضح الإنفوجراف، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا لعدد من السلع خلال عام 2019، وتشمل الفواكه بنسبة 116.7%، والخضروات بنسبة 107,1%، والدواجن والطيور بنسبة 98%، والأرز بنسبة 95.9%، والأسماك بنسبة 90%.
بالأرقام .. الحكومة تكشف مخزون أرصدة السلع الأساسية في مصر
بالأرقام .. الحكومة تكشف مخزون أرصدة السلع الأساسية في مصر
بالأرقام .. الحكومة تكشف مخزون أرصدة السلع الأساسية في مصر
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