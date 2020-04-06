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أخبار البلد

هاشتاج خليك فى البيت يتصدر تويتر.. ومغردون: نتباعد لنجتمع.. شاهد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج خليك فى البيت وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا عبر موقع "تويتر" وجاءت أبرز التغريدات كالآتى: 

#خلك_في_البيت خليهم هما يخلونى فى البيت .. احنا فى قطاع خاااااص يا سيد .. لو قاعدت فى البيت القطاع الخاص ح يتحرق .. يتحرق



#خلك_في_البيت خليهم هما يخلونى فى البيت .. احنا فى قطاع خاااااص يا سيد .. لو قاعدت فى البيت القطاع الخاص ح يتحرق .. يتحرق 😭😭 pic.twitter.com/VT2vbuCLCr

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