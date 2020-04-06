هاشتاج خليك فى البيت يتصدر تويتر.. ومغردون: نتباعد لنجتمع.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج خليك فى البيت وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا عبر موقع "تويتر" وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:
#خلك_في_البيت خليهم هما يخلونى فى البيت .. احنا فى قطاع خاااااص يا سيد .. لو قاعدت فى البيت القطاع الخاص ح يتحرق .. يتحرق
— ⓂohaⓂed Fat7y (S◕‿◕A) (@mohamedfat7y200) April 6, 2020
بعد ١٠ ايّام من عدم الخروج ..جاءت الحيوانات للتحقق مما إذا كان كل شي على مايرام .
بعد ١٠ ايّام من عدم الخروج ..جاءت الحيوانات للتحقق مما إذا كان كل شي على مايرام .#خلك_في_البيت pic.twitter.com/KXWDZo76tn— أمل (@amal_9_9_) April 6, 2020
نتباعد ...... لنجتمع
نتباعد ...... لنجتمع ❤#خلك_في_البيت #فيروس_كورونا— Dr Mariam F. Wais (@W_Mariam) April 6, 2020
اللهم الشفاء والسلام للإنسانية جمعاء #فيروس_كورونا #خلك_في_البيت #عمان_تواجه_كورونا #كورونا
اللهم الشفاء والسلام للإنسانية جمعاء ❤️ #فيروس_كورونا #خلك_في_البيت #عمان_تواجه_كورونا #كورونا— asma (@asma_alsaaadi) April 6, 2020
توافقا مع توصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية المعتمدة شنت إمارتنا #فيروس_كورونا حملة من التعقيم الوطني من أجل الحد من انتشار
ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.