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أخبار العالم

العراق: هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمحافظة السلمانية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت المراصد الزلزالية التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم الإثنين، حدوث هزة أرضية في قضاء كلار بمحافظة السليمانية.
وأفاد المراصد - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قوة الهزة الأرضية بلغت 4.1 درجة على مقياس ريختر المؤلف من تسع درجات، مشيرة إلى أن المواطنين شعروا بها قويا في جنوب قضاء خانقين وكلار وبعض مناطق أطراف منطقة كفري القريبة من حدوث الهزة.
وأهابت المراصد بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة أهمية الالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة عن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

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