الداية هي الحل.. عصر الولادة في المنزل يعود من جديد بسبب كورونا

خطر كبير معرض له السيدات تحديدا الحوامل منهن واللواتي يستعدن لاستقبال طفلهن في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم، لتصبح الولادة في المستشفى سواء طبيعية أوقيصرية بمثابة كابوس لهن نظرا لأن المستشفيات هي الاماكن التي تتسم بسرعة العدوى بالفيروس التاجي فيها في ظل انخفاض مستوى المناعة للأم.





فيكتوريا جيانوبولوس سيدة بريطانية كانت قد قررت عدم الولادة في المستشفى واتفقت مع مساعدة للولادة في المنزل، والتي اتصلت بها قبل يومين تعتذر لها عن ع دم قدرتها على الحضور، الأمر الذي دفع الأم صاحبة الـ33 عاما للبكاء المستمر.









وجاءت صدمتها لأن موعد ولادتها كان من المقرر أن يكون في نهاية ابريل الجاري، ولا تريد الولادة في أي مستشفى، وبعد البحث توصلت إلى الولادة الحرة والمعروفة باسم الولادة بدون مساعدة.





وفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فتقول جمعيات الأمومة والطفولة في بريطانيا إن هناك ارتفاعا في عدد النساء اللواتي يسعين للحصول على فرصة الولادة في المنزل بسبب تكدس مرضى كورونا في المستشفيات.





وكانت قد أغلقت أكثر من خمس مراكز الولادة، وثلث خدمات الولادة المنزلية بسبب نقص السيدات اللواتي يساعدن السيدة في الولادة، وهي تشبه «الداية» بمفهومها القديم في مصر، بسبب مخاوفهن من انتشار فيروس كورونا.





وتؤكد الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء أن اختيار المرأة للولادة في المنزل في ظل هذه الظروف الصعبة سيوفر لها راحة نفسية وشعور بالأمان، وسيكون أفضل لحالتها البدنية ايضا بسبب المخاطر المتعلقة من إصابتها بالعدوى في المستشفيات أو خطر مضاعفات .