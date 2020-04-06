نجوم كرة القدم في العزل.. جورجينا حلاق رونالدو.. محمد صلاح يبتكر بان كيك.. نيمار يتدرب مع كلابه

يسعى نجوم كرة القدم في أوروبا، لاستغلال فترة تجميد النشاط الكروي في أغلب دول العالم، بسبب وباء كورونا المتسجد، للقيام ببعض الأنشطة في منازلهم.



ونرصد في التقرير التالي، الطريقة التي يقضي بها نجوم كرة القدم وقتهم أثناء فترة العزل المنزلي، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.





محمد صلاح





شارك محترفنا المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي، بأحدث ابتكاراته في المطبخ، حيث صنع "بان كيك" بالموز والعسل.









وكعادته "مو" لم يظهر كثيرًا، عبر السوشيال ميديا، واكتفى بنشر صور له وهو يخضع لبعض التدريبات المنزليه، قبل أن يظهر في فيديو آخر وهو يتدرب مع مكة في حديقة منزله.









كريستيانو رونالدو









شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، متابعيه، من خلال فيديو نشره عبر حساباته على السوشيال ميديا، وهو يعلم أطفاله الثلاثة نظافة وتعقيم أيديهم، لمحاربة وباء كورونا.









كما نشر فيديو آخر، ظهرت فيه صديقته جورجينا رودريجيز، وهي تصفف شعره عبر "ماكينة حلاقة"، داخل منزلهما بجزيرة ماديرا في البرتغال، موجهًا رسالة إلى متابعيه بالبقاء في المنزل، والحفاظ على أناقتهم.









أما الفيديو الأخير كان عبارة عن تحد، لـ تمارين عضلات البطن، أطلقه البرتغالي لتشجيع متابعيه للحفاظ على لياقتهم البدنية، خلال فترة العزل المنزلي، حيث قال: "مرحبًا، لدي تحدٍ جديد لك للبقاء نشيطًا (كأس غرفة المعيشة)، هل يمكنك التغلب على الرقم الذي سجلته؟ (142 عدة في 45 ثانية".





ليونيل ميسي





لم يظهر الدولي الأرجنتيني والهداف التاريخي لبرشلونة ليونيل ميسي، كثيرًا خلال فترة تجميد النشاط الكروي، يبدو أنه فرغ نفسه للجلوس مع عائلته واللعب مع أبنائه، حيث دائمًا يشارك متابعيه بصور لأطفاله من داخل العزل المنزلي.





نيمار





شارك البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يتواجد حاليًا في بلاده، متابعيه بفيديو عبر حسابه الشخصي، بموقع "إنستجرام"، وهو يجري بعض التمابرين بالكرة، في حديقة منزله، رفقة كلبيه اللطيفين.