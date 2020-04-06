ناشرون وموزعون تصدر كتاب تفكيك مركزية السرد.. إعداد سمير درويش

أصدرت مؤسسة الآن ناشرون وموزعون، كتاب "تفكيك مركزية السرد العربي"، من إعداد وتقديم الشاعر سمير درويش، وجاء في مئة واثنتين وتسعين صفحة من القطع المتوسط.





ويتناول الكتاب بالدراسة والنقد والتحليل تجربة الروائية العمانية جوخة الحارثية في روايتها "سيدات القمر" التي فازت بجائزة المان بوكر العالمية للعام 2019، وهي جائزة على درجة عالية من الأهمية.





ومن النقاد المشاركين في الكتاب: سمير درويش، د.بهاء الدين محمد مزيد، د.محمد سمير عبد السلام، د.ممدوح فراج النابي، د.إكرامي فتحي، د.غادة كمال سويلم، رشا الفوال، د.هاني حجاج، د.عزيزة الطائي، د.آسية البوعلي، د.فريدة مقلاتي، ثاني جمعة الحمداني، سعيد الصلتي، أسماء بوخميس، رحمن خضير عباس، شوقي عبدالحميد يحيى، "ويل هاريس"، وترجم دراستها طارق فراج، وعاطف عبدالعزيز الحناوي.





وكانت رواية "سيدات القمر" قد فازت قبل ذلك بجائزة الجمعيّة العُمانيّة للكتّاب والأدباء لأفضل الإصدارات عن فرع الرّواية. وقد أثارتْ اهتماما أدبيّا كبيرا، وتناولها العديد من الـمُراجَعات النّقديّة في صحف ومجلّات عالميّة وعربيّة. كما أصدرتْ بعض المجلّات ملفّات خاصّة عنها.



