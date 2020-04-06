نُقبل أيديهم وأرجلهم..محافظ الإسكندرية يكرم أطباء مستشفى العزل ..فيديو

قال اللوء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، علي خلفية تكريمة الطاقم الطبي والإداري بمستشفي العجمي: إن التكريم جاء ضمن توجيهات الدولة السياسية، والتي أشادات بدور الأطباء خلال تلك المرحلة.





وأضاف اللوء محمد الشريف خلال حواره لبرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية إم بي سي مصر، أنة ألتقي بالأمس مايقرب من ٤٥ طبيبة وطبيبا وممرضين، وإداريين ومنحهم شهادات تقديرية.





وأثني اللواء محمد الشريف بعبارات جميلة على دور الجيش الأبيض، قائلا : "نحن نقبل أيديكم وأرجلكم، وننحني لكم شكرا وتقديرا".





وأوضح أن الأطباء في مستشفي العزل، يضحون بأنفسهم لأجل الشعب المصري.



