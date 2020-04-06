موسم الخير.. بدء حصاد القمح بالفرافرة وشرق العوينات في الوادي الجديد

أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن بدء الحصاد لـ192303 أفدنة قمح مزروعة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة ومنطقة شرق العوينات.

وأكد "رضوان" التنسيق مع قطاع التعاون الزراعي والتموين لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع تولى الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة تسلم محصول القمح من المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى.

وأشار إلى أن قطاع التموين يتولى توفير كميات السولار اللازمة لمعدات الحصاد في ظل اعتماد المزارعين على آلات الحصاد والماكينات الحديثة والتخلي عن طرق الحصاد اليدوية القديمة الأمر الذي يساهم في سرعة الحصاد وتوفير النفقات لدى المزارعين.

من جانب آخر دشن شباب الوادي الجديد، العديد من المبادرات الأهلية وللجان التطوعية على هامش أزمة فيروس كورونا، وعقب فرض الحكومة العديد من الإجراءات والقرارات للوقاية والحد من انتشار هذا الفيروس، كان لشباب القرى الصغيرة والبعيدة بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة الحضور الأقوى في الأزمة، وكانوا أول من تطوع للوقوف جنبا إلى جنب في هذه المحنة، ومحاولة التخفيف عن الأجهزة التنفيذية وطمأنة المواطنين بعد توالى الأحداث في ظل الإمكانيات المحدودة التي تمتلكها المحافظة، بالتزامن مع تسارع الأحداث في وقت قصير للغاية الأمر الذي استدعى تكاتف الجهود التطوعية والشبابية والأهلية لعبور هذه المحنة.