AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وحشنا لبس الخروج.. سيدات يتزينّ لرمي القمامة خارج المنزل ..صور

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
فرضت معظم الدول حول العالم الحجر الصحي إما جبريًا من خلال تطبيق حظر التجوال، أو إختياريا من خلال وعي المواطنين في الدول و الإلتزام بتفريق التجمعات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور البريطانية ، ان السيدات في بريطانيا بدأن يشعرن بالملل من قضاء الوقت كله في المنزل بسبب تعليمات الحكومة الصارمة بعدم الخروج من المنزل بسبب تفشي وباء كورونا.


تداول رواد التواصل الإجتماعي صورا لسيدات تزينّ وارتدين فساتين استعدادا للخروج، والتقطن صورا وهن يلقين القمامة وكأنهن خرجن وتنزهن في محاولة لإضفاء السخرية على تلك الازمة. 

سخر رواد التواصل الإجتماعي من تلك الصور، وبمرور الوقت قلدوا السيدات في بريطانيا وأصبحوا يتزينون ويخرجون لوضع القمامة في سلة المهملات خارج المنزل و ينشرون صورهم. 
وحشنا لبس الخروج.. سيدات يتزينّ لرمي القمامة خارج المنزل ..صور
وحشنا لبس الخروج.. سيدات يتزينّ لرمي القمامة خارج المنزل ..صور
وحشنا لبس الخروج.. سيدات يتزينّ لرمي القمامة خارج المنزل ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وحشنا تمثيلك.. شاهد سامح حسين فى أحدث ظهور له

عالقة في البلكونة.. امرأة صينية تهرب من المنزل خشية من كورونا.. صور

الجواز في زمن الكورونا.. تصميم فستان زفاف مرفق به كمامة.. صور

الدولة تستجيب للمواطنين.. ميدان العتبة خالٍ من زحام الباعة .. صور

ابدأ فى فعلها فورا.. نصائح للرجال للقضاء على الملل أثناء العزل المنزلي

بعد سحب السلع الغذائية.. صور لخبز وجبن متعفن في القمامة تثير الغضب.. صور

ترشيحاتنا

يجب استشارة الطبيب أولا.. كيف يساعد عقار كلوروكين في العلاج من فيروس كورونا؟

مصل مصري لعلاج كورونا.. خبيرة: إيطاليا والصين تستخدمان هذا الأسلوب

الزمالك يقترب من جوكر بيراميدز برعاية شيكابالا .. وعودة أبو الفتوح

بعد ازمة كورونا.. سر ظهور الملكة اليزابيث باللون الفيروزي وبروش قديم

بعد زيارة وزيرة الصحة .. خبر سار من إيطاليا

إرهاب كورونا.. يهود ينقلون الوباء عمدًا لـ مصري يعمل فى مطافئ نيويورك.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ازمة كورونا.. سر ظهور الملكة اليزابيث باللون الفيروزي وبروش قديم

أحدث وأدق صور لفيروس كورونا.. من بدء العدوى حتى اختراق الرئة | شاهد

رسالة موجعة من مسن فقد شريكة حياته بسبب كورونا بعد زواج استمر 50 عاما