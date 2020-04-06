وحشنا لبس الخروج.. سيدات يتزينّ لرمي القمامة خارج المنزل ..صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور البريطانية ، ان السيدات في بريطانيا بدأن يشعرن بالملل من قضاء الوقت كله في المنزل بسبب تعليمات الحكومة الصارمة بعدم الخروج من المنزل بسبب تفشي وباء كورونا.









تداول رواد التواصل الإجتماعي صورا لسيدات تزينّ وارتدين فساتين استعدادا للخروج، والتقطن صورا وهن يلقين القمامة وكأنهن خرجن وتنزهن في محاولة لإضفاء السخرية على تلك الازمة.





سخر رواد التواصل الإجتماعي من تلك الصور، وبمرور الوقت قلدوا السيدات في بريطانيا وأصبحوا يتزينون ويخرجون لوضع القمامة في سلة المهملات خارج المنزل و ينشرون صورهم.