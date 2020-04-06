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أخبار العالم

الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلاتها المباشرة مع اليابان اعتبارا من الأربعاء

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الإثنين، تعليق رحلاتها المباشرة مع اليابان اعتبارا من الأربعاء المقبل، وذلك مع تسارع وتيرة تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في البلد الآسيوي.

ونقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن الشركة أنها ستوقف جميع رحلاتها المباشرة من وإلى اليابان اعتبارا من الأربعاء الموافق 8 أبريل، مشيرة إلى أن الرحلات المباشرة وغير المباشرة بين المملكة المتحدة واليابان لا تزال مستمرة مع خطوط جوية أخرى.

يأتي ذلك بينما كشفت تقارير إعلامية يابانية اعتزام رئيس الوزراء شينزو آبي إعلان حالة الطوارئ في البلاد غدا مع انتشار موجة العدوى العاصمة طوكيو ومدن رئيسة أخرى.
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