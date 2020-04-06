السجن 10 سنوات لـ منتحلي صفة رجال شرطة والسرقة بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، 5 أشخاص بالسجن 10 سنوات بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بالإكراه.





البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة، والاستيلاء على 15 ألف دولار و2000 جنيه مصري من مهندس كهرباء بمنطقة عابدين.





وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بلاغًا من المجني عليه، عقب سحبه المبلغ السالف الذكر من أحد البنوك بدائرة القسم، حيث فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها 5 أشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة، وقاموا باصطحابه داخل السيارة، واستولوا منه على المبالغ المالية المشار إليها وإطلاق سراحه بدائرة القسم، وبعدها فروا بالهروب.





تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، مطلوب التنفيذ عليه في 16 حكم حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس 21 سنة و6 شهور، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع 4 أشخاص آخرين، من بينهم مسجل شقي خطر.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا المسجل شقي خطر حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم طبنجة صوت، 13 طلقة خرطوش، وجهاز لاسلكي.



