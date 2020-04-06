"الكرملين": تأجيل عقد مؤتمر "أوبك+" إلى الخميس المقبل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف ، أن مؤتمر "أوبك+" - الذي كان مقررا عقده في وقت لاحق اليوم /الإثنين/ أجل إلى يوم /الخميس / المقبل ، لأسباب فنية، وأنه جارٍي الإعداد للمؤتمر .





وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه يجب أن تشارك الدول الأخرى التي لم يسبق لها المشاركة في عملية تنسيق استقرار سوق النفط.





وأضاف أنه لن يتمكن من تحديد هذه الدول، وأنه يجب على الجميع انتظار عقد المؤتمر .





وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى اجتماع طارئ لدول "أوبك+" لإيجاد حل لأزمة حرب أسعار النفط العالمية ، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي المملكة الدائم إلى دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي ، وتقديرًا لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وطلب "الأصدقاء " في الولايات المتحدة.





يذكر أن منظمة "أوبك" لم تتمكن خلال شهر مارس الماضي في التوصل إلى اتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين - وعلى رأسهم روسيا - حول اتفاق جديد لخفض الإمدادات وضبط الأسعار، ما تسبب ي انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث انخفضت بنسبة 45% منذ بداية شهر أبريل الجاري، مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي ، وتراجع الطلب.



