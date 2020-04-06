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ثقافة

أوراق ثقافية من الجنوب الجزائري.. كتاب جديد عن دار المطبوعات الجامعية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أصدرت دار نشر ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر، كتاب بعنوان "أوراق ثقافية من الجنوب الجزائري"،  للدكتور  رمضان حينوني، ويستعرض فيه نماذج مختلفة من الموروث الثقافي في منطقة الجنوب الجزائري، عبر أربعة أقسام: المخطوطات، والشعر، والثقافة الشعبية، والرحلة والاستكشاف.

ويؤكد المؤلف عبر هذا الكتاب، أنّ الجنوب الجزائري بمساحته الشاسعة وتركيبته البشرية المتنوّعة، يزخر بالعديد من المظاهر الثقافية الأصيلة والمستحدثة؛ ذلك أنّ الإنسان الصحراوي لم يتوقف يوما عن الإنتاج الثقافي، على الرغم من الصعوبات الجغرافية التي يعانيها، وبخاصة تلك المتعلّقة ببُعده عن الحواضر الثقافية النشطة.

يُشار إلى أنّ مؤلف الكتاب، يشغل منصب مدير مخبر الموروث العلمي والثقافي لمنطقة تمنراست بالمركز الجامعي لولاية تمنراست، وله العديد من المؤلفات في الفكر والثقافة والأدب، مثل: "المستشرقون وبنية النص القرآني"، و"الاغتراب في شعر محمد الماغوط"، و"مقاربات في الثقافة والأدب".
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