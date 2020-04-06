أوراق ثقافية من الجنوب الجزائري.. كتاب جديد عن دار المطبوعات الجامعية

أصدرت دار نشر ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر، كتاب بعنوان "أوراق ثقافية من الجنوب الجزائري"، للدكتور رمضان حينوني، ويستعرض فيه نماذج مختلفة من الموروث الثقافي في منطقة الجنوب الجزائري، عبر أربعة أقسام: المخطوطات، والشعر، والثقافة الشعبية، والرحلة والاستكشاف.





ويؤكد المؤلف عبر هذا الكتاب، أنّ الجنوب الجزائري بمساحته الشاسعة وتركيبته البشرية المتنوّعة، يزخر بالعديد من المظاهر الثقافية الأصيلة والمستحدثة؛ ذلك أنّ الإنسان الصحراوي لم يتوقف يوما عن الإنتاج الثقافي، على الرغم من الصعوبات الجغرافية التي يعانيها، وبخاصة تلك المتعلّقة ببُعده عن الحواضر الثقافية النشطة.



