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محافظات

طبيب يترك نجله الرضيع لينضم لفريق مستشفى العزل بتمى الأمديد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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همت الحسيني
يواصل رجال الجيش الابيض عطاءهم واظهار انسانية وحب لا ينتهى، يعيد للطب انسانيته بصوره عظيمه ورائعه، من هذه النماذج.. الدكتور احمد شوقي مدرس مساعد الباطنة فى جامعة المنصورة ، الذى قرر التوجه لمساعدة المرضي في مستشفى تمي الامديد للعزل الصحي نظرا لنقص القوي البشرية الطبية.

"ترك نجله الرضيع لخدمة وطنه" . توجه مدرس مساعد الباطنة فى جامعة المنصورة لمستشفى العزل تاركا نجله الذي لم يتجاوز عمره اياما ليؤدى واجبه الإنساني من اجل إنقاذ المصابين بفيروس كورونا.

 أكد الدكتور أحمد شوقي مدرس مساعد الباطنة فى جامعة المنصورة  أن هناك مصابين يحتاجون لاكبر عدد من الاطباء والممرضين بجميع مستشفيات العزل وان الطب سيظل مهنة الانسانية وانه ترك عمله بالجامعة خلال هذه الفتره وانضم الى كتيبة الاطباء بالمستشفى.

واشار، الى انه وزملاءه وكل من بالمستشفى يبذلون اقصى ما لديهم من اجل انقاذ المرضى".
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