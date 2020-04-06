بعد ازمة كورونا.. سر ظهور الملكة اليزابيث باللون الفيروزي وبروش قديم

ألقت الملكة اليزابيث الثانية ذات ال93 عاما ، خطابا تاريخيا امس بعد تفشي فيروس كورونا المستجد وإصابة ولي العهد ابنها الامير تشارلز ثم شفائه مؤخرا ثم العالم عن إصابة الملكة ذاتها بكورونا





لم يكن مجرد ظهور اعلامي فقط لإلقاء خطاب مثل كل مرة لكن الملكة اليزابيث رغم إصابتها بفيروس كورونا إلا أنها قررت أن ترسل رسالة "الأمل والشفاء" بملابسها الفيروزية التي أطلت بها .

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ارتدت الملكة بروش الماس فيروزي يعود لعام ١٨٩٣ وقد ارتدته اخر مرة في عيد ميلادها التسعين عام ٢٠١٦.

واختارت فستان انيق فيروزي مبهج وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mailاابريطانية فإن الملكة اختارت هذا اللون تحديدا على حد وصفها بأنه يمثل الامل في الشفاء .