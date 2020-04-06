كورونا تفرض المرونة البرلمانية.. النواب يقدم 25 توصية للحكومة بشأن شكاوى المواطنين.. وأزمات الزحام واحتكار السلع وتطهير دور الرعاية تتصدر

توصيات النواب للحكومة تتضمن:

إشكاليات مستشفيات العزل والنفايات الطبية

إشكاليات زحام الصرف الآلي ومكاتب البريد

احتكار السلع ورقابة المساجد

التطهيروالتعقيم لدور الرعاية ودعم مبادرات الأسرة

الطلبة العالقين فى السعودية والسودان

سيارات النقل وسير فترة الحظر وتعقيم البضائع المستوردة





لا تزال الجهود المبذولة من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف صحة وسلامة المواطنين فى المقام الأول والأخير، وذلك فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وهو الأمر الذي استلزم التكاتف والتعاون من جميع مؤسسات الدولة لخروج هذه الجهود بصورتها الإيجابية.





البرلمان وخط المواجهة





مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، كان علي خط المواجهة منذ البداية، وفقا للدور المنوط به من الدستور والقانون، جعله حاضرًا بشكل مستمر فى التعاون والتكاتف مع جميع الجهات المعنية، من خلال آلية العمل المرنة التى أقرها المجلس للتعاون والتنسيق بين البرلمان والحكومة فى ظل الانتشار الواسع لنواب البرلمان علي مستوي محافظات مصر ودوائرها المختلفة، بجانب دوره المنصوص عليه رقابيا بالدستور والقانون أيضا.





حلقة الوصل بين المواطن والحكومة





حلقة الوصل بين السلطة التنفيذية والمواطن، لعبها النواب بكل كفاءة لنقل أي إشكاليات بمختلف المحافظات، للحكومة، وتقديم توصيات بشأنها، بحلول علي أرض الواقع من أجل تحقيق الهدف الأسمي فى المواجهة الشاملة من جموع مؤسسات الدولة لانتشار الفيروس، ومن ثم عمل رؤساء اللجان النوعية بالمجلس علي التنسيق والمتابعة مع كافة نواب المحافظات والتعرف علي كافة الإشكاليات وتنوير الحكومة بشأنها من خلال عرضها بتقارير رسمية علي رئيس مجلس النواب،فيما لاقت هذه التوصيات تنفيذ واسع من الحكومة لها.





مستشفيات العزل والنفايات الطبية





أولي التقارير التى عرضت علي رئيس مجلس النواب، للتنسيق بشأنها لعرضها علي الحكومة تضمنت لجنة الشئون الصحية،ومتابعتها لكافة التطورات أولا بأول مع إرفاقها عدد من التوصيات التي تمس القطاع الطبي مباشرة مما يساعدهم على القيام بدورهم الوطني والحيوي،وأيضا منها ماهو متعلق بنطاق الإجراءات الوقائية.





لجنة الصحة تطرقت وفقا للتقرير لملفات مستشفيات العزل بالمحافظات المختلفة، والتخلص من النفايات الطبية، والتعاقد مع العديد من الأطباء المحالين للتقاعد في مختلف التخصصات، مع ضرورة وضع بعض التحفيزات للقائمين على القطاع الطبي.





إشكاليات زحام الصرف الآلي ومكاتب البريد





لجنة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضمنها التقرير وخاصة فيما يتعلق بتوصياتها ذات الصلة بزيادة خطوط الخط الساخن لوزارة الصحة لسرعة الرد على استفسارات المواطنين، وتيسير اجراءات تسليم (السيم كارت) لطلاب المدارس، وتعديل مواعيد عمل مكاتب البريد وتوفير عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلي.





احتكار السلع ورقابة المساجد





تشديد الرقابة على غلق المساجد والزوايا والمصليات ورفع الآذان من المساجد فقط دون الزوايا والمصليات، والتحذير من استغلال الأزمات لاحتكار السلع، كانت أهم توصيات لجنة الشئون الدينية والتى تضمنها التقرير أيضا.





التطهير والتعقيم لدور الرعاية ودعم مبادرات الأسرة





تطهير وتعقيم دور الرعاية بكافة أشكالها (سجون - احداث - مسنين - أيتام) وتسهيل صرف المعاشات، من توصيات لجنة التضامن التى تضمنها التقرير وعملت الحكومة علي تطبيقها علي أرض الواقع، وأيضا أعمال نشر الوعي، وتنشيط المبادرات الداعمة للأسر المصرية، وزيادة الدعم النفسي والمجتمعي للمتعافين.





الطلبة العالقين





الاطمئنان على الجاليات المصرية في البلدان العربية ومعرفة مدى الإصابات وما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات وقائية كان محور عمل لجنة الشئون العربية والتواصل مع وزارة الخارجية فيما يخص الطلبة العالقين بالسعودية (نحو ١٠٠ طالب) وتم العمل علي عودتهم للوطن، وأيضا الطلبة العالقين في السودان، والذين وصل أعدادهم لحوالي ٣٠٠٠ مصري (طلبة وغير طلبة).









سيارات النقل وسير فترة الحظر وتعقيم البضائع المستوردة





مشكلات سيارات النقل في ظل حظر الانتقال كانت من توصيات لجنة النقل والمواصلات، والتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لحل هذه الإشكالية مع التأكيد علي التعقيم المستمر للبضائع المستوردة والأرصفة والموانئ ومعدات الشحن فضلا عن قيامها بحل عدد من مشكلات المواطنين في خصوص تطبيق الحظر.