إقبال على مكتب بريد عين شمس لصرف المعاشات.. شاهد

غير مبالين بتعليمات الحكومة المصرية وتنبيهات وزارة الصحة من أجل مقاومة فيروس كورونا والقضاء عليه .









كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال مؤتمر صحفي.

وتضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا وبدأ تطبيقها من الأربعاء الماضى ومد تأجيل الدراسة أسبوعين إضافيين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر وإغلاق جميع المحال التجارية من الخامسة مساء إلى السادسة صباحًا.





وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي الأربعاء الماضى ، صرف المعاشات المستحقة عن شهر أبريل، وذلك من خلال منافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذا، ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي «ATM» والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.



وأوضحت الوزارة أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل (ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف) سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام «الأربعاء والخميس والسبت الموافقة (1، و2، و4) من شهر أبريل. وأصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه (ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف) فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام «الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق (5، 6، 7) من شهر أبريل».



أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه (ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف) تقريبًا فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، وأشارت إلى أنه من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.











شهد مكتب بريد عين شمس إقبالا كثيفا من المواطنين لصرف المعاشات