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خياطون عراقيون يصنعون ويوزعون الكمامات مجانا .. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:31 م
خياطون عراقيون يصنعون
خياطون عراقيون يصنعون ويوزعون الكمامات مجانا .. فيديو
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية " الآن " تقريرًا عن خياطين عراقيين يصنعون ويوزعون الكمامات بالمجان في محاولة منهم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال حث العراقيين على البقاء في منازلهم.


أطلقت مجموعة من الخياطين العراقيين مبادرة لحياكة وتوزيع الكمامات على المواطنين والكوادر الطبية والعاملين في الأجهزة الأمنية مجانا وتوصيلها لهم في أماكنهم.


المبادرة أطلقها الخياط مشاري الساعدي مع أبنائه والعاملين في ورشته.


وحتى الآن، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، بالعراق 878 حالة بينها 56 حالة وفاة.
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