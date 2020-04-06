خياطون عراقيون يصنعون ويوزعون الكمامات مجانا .. فيديو

عرضت فضائية " الآن " تقريرًا عن خياطين عراقيين يصنعون ويوزعون الكمامات بالمجان في محاولة منهم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال حث العراقيين على البقاء في منازلهم.









أطلقت مجموعة من الخياطين العراقيين مبادرة لحياكة وتوزيع الكمامات على المواطنين والكوادر الطبية والعاملين في الأجهزة الأمنية مجانا وتوصيلها لهم في أماكنهم.









المبادرة أطلقها الخياط مشاري الساعدي مع أبنائه والعاملين في ورشته.







