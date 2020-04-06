حملات مكبرة لتطهير وتعقيم الغربية ضد فيروس كورونا

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية اليوم، الإثنين، توجيهات لـ اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة، بضرورة استكمال حملة مكبرة لتعقيم وتطهير مدينة المحلة وقرى المركز بها التي من المقرر لها أن تستمر لمدة 15 يوما للوقاية.





وفى السياق، وجه رئيس المدينة في تعليماته، إلى كل من محمد صلاح، وعبد المجيد كامل، نائبي رئيس مجلس المدينة، بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتابعة الميدانية بمجلس المدينة.





كما انطلقت الحملة المقرر تنفيذها من أمام مركز ومدينة المحلة الكبرى للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بنطاق قرية شبرا ملكان وقرية عياش، حيث تم الدفع بعربات الطب بيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسيارات مجلس المدينة محملة بمادة هايبو كلوريد الصوديوم 1% محلول بنسبة 1/4.



