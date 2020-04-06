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أخبار البلد

السويد.. اليوم انتهاء أعمال مؤتمر الحلول الرقمية لمكافحة تأثير كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:58 م
شعار المؤتمر
شعار المؤتمر
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محمد وديع
تختتم مساء اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الافتراضي في استكهولم بعنوان تحدى الأزمة hackthecrisis برعاية حكومة السويد وبالتعاون مع هيئة الإدارة الرقمية @DIGG_Sverige، ومؤسسة @HackForSweden وشركة "البرمجة من أجل الإنسانية" غير الربحية Openhack.

وانطلق الهاكاثون العالمي يوم الجمعة 3 أبريل الجاري لإيجاد حلول رقمية لمكافحة تأثير جائحة كورونا، ويستهدف بحث تحديات ثلاث وهي الحفاظ على حياة البشر والحفاظ على المجتمعات والحفاظ على الأعمال وعقد الهاكاثون رقميًا باللغة الإنجليزية.

وقالت صفحة المؤتمر إن فيروس COVID-19 الجديد يختبر بلدنا ومجتمعنا ونحن كمواطنين.. كل شيء طبيعي عن حياتنا اليومية تم تعليقه.. الحياة والصحة والوظائف مهددان.

وتابعت أنه وفي هذه اللحظة الحرجة، مهمتنا هي العمل معًا كأمة لحل واحدة من أكبر الأزمات في حياتنا. 

وذكرت الصفحة أن المهمة تتمثل في تصميم واختبار وتنفيذ الأفكار لمستقبل السويد والعالم "نريد جمع الأفكار الإبداعية وتطوير المفاهيم في محاولة لإيجاد حلول تساعدنا على تحقيق المزيد من التقدم في المقاومة المستمرة".

واختتمت بأن هذا الهاكاثون هو سياق تساهم فيه جميع أجزاء المجتمع - القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الهادفة للربح والمواطنين، الذين يرغبون في الانضمام إلى القتال.
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