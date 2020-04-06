مواهب المصريين.. شاب يستغل فترة العزل فى الرسم على جدران الغرفة

خصصت قناة "صدى البلد 2" فقرة من حلقة اليوم من برنامج "in box"، للحديث عن مواهب المصريين خلال أيام الحظر و الحجر المنزلى.





وقال فادي وجيه، شاب يستغل فترة العزل فى الرسم على جدران غرفته، إنه استغل فترة الجلوس فى البيت فى الرسم على جدران المنزل.

وأضاف فادي خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج مع الإعلامى أحمد فاروق، : " أمى اتخضت فى الأول ولكن بعد ذلك فرحت ب الرسومات.

وأشار إلى أنه يجلس فى البيت طوال الوقت ولا ينزل نهائيًا، ويقوم بمتابعة الأفلام و المسلسلات وتابع " لما فترة الحظر تخلص هرجع لشغلى تانى، مؤكدًا أنه يمثل فى مسرح الجامعة، وأكد أنه طالب بكلية التجارة".

وفى نفس السياق قالت فتاة أخري تدعى داليا، إنها تستغل الجلوس فى البيت لتعلم طرق عمل الوجبات، واللعب مع أشقائها، وعمل فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.