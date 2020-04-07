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برلمان

نائب: تقنية الفيديوكونفرانس لن تستطيع تجميع أكثر من 500 نائب

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
رفض النائب أحمد بدران البعلى ، عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان مقترح عقد جلسات البرلمان عن طريق الفيديوكونفرانس ، مشيرا إلى أنه مقترح غير مرض لأن الإمكانيات غير متاحة ، بالإضافة إلى ان تقنية الفيديو كونفرانس لن تستطيع تجميع أكثر من 500 نائب.

وقال البعلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه متفائل بتحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة ، وأن يعود البرلمان لعقد جلساته بشكل طبيعى فى مقره الأساسى.

وأشار عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود رائعة فى اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، حيث اننا قمنا باتخاذ هذه الإجراءات مبكرا.

كانت قد اقترحت النائبة داليا يوسف إحالة مسألة دستورية انعقاد مجلس النواب من خلال الفيديوكونفرانس إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، ورفع تقريرها خلال أيام محدودة إلى اللجنة العامة لاتخاذ قرار بشأنه، مشيره إلى أنه لن تكون هناك أزمة في انعقاد اللجنة التشريعية أو اللجنة العامة خاصة في ظل عدد الأشخاص المحدود أو يمكن انعقادها أيضا من خلال الفيديوكونفرانس.
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