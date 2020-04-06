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محافظات

إزالة ١٤حالة تعد على أراضى الدولة بالبحيرة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة حملاتها لإزالة التعديات على الاراضي الزراعيه وأراضى أملاك الدولة فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة  لروساء الوحدات المحليه بتكثيف  حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة   وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين  لاسترداد حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة. 

وشدد المحافظ علي أهمية إستمرار تلك الحملات  والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا  للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين تأكيدا على هيبة الدولة.

وفى إطار ذلك نفذت الوحدة المحليه لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد  خميس حملة  إزالة مكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية (الإدارة الزراعية وجهاز حماية الأراضي ) بالتنسيق مع  الشرطة أسفرت عن إزاله 6 حالات تعدى على مساحة   650 م2   علي أراضي زراعية بقري سنهور ودسونس أم دينار عبارة عن مباني بالطوب الأبيض واسقف بالخرسانة المسلحة. 

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص من إزالة 8 حالات تعدي بقري بركة غطاس ودمسنا وجواد حسني والنخلة البحرية علي اجمالي مساحة 1650 م عبارة عن سملات وقواعد خرسانية وردم حفر وتم تسليم الموقع للجهات المختصة.

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