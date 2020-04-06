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أخبار العالم

صربيا تسجل 300 حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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على صالح

اعلنت السلطات الصربية عن تأكيد اصابة ما يقرب من 300 حالة جديدة في جميع انحاء البلاد، ما يرفع مجموع الحالات المؤكدة في الدولة إلى 2200 حالة. 

ويجتاح فيروس COVID-19  بلدان العالم محققا أكثر من 1270.000 حالة اصابة مؤكدة في اكثر من 170 دولة وما لا يقل عن 69450 حالة وفاة بسبب المرض.

وتتخذ الدول المتضررة من الفيروس التاجي المزيد من التدابير للحد من انتشار المرض وحث الناس على البقاء في منازلهم ليكونوا آمنين وكذلك تخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية وسط الأزمة.

ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء حيث يبلغ ما يقرب من ربع المصابين في العالم (على الأقل 337000) ، في حين تظل إيطاليا وإسبانيا المركز الرئيسي للفاشية في أوروبا مع أكبر عدد من الوفيات (15،887 و 12،641 على التوالي ).

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