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شاهد.. تضامن جماعي بالشموع والمصابيح ضد كورونا في الهند

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:15 م
الشموع والمصابيح
الشموع والمصابيح ضد كورونا في الهند
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا عن تنظيم فعالية كبري تعكس التضامن الجماعى ضد كورونا فى الهند، وذلك باستخدام الشموع والمصابيح.


وأضاف التقرير، أن أنوار الشموع والمصابيح التقليدية أضاءت سماء الهند بالليل يوم الأحد فى عرض استمر تسع دقائق، والذى يرمز إلى المعركة القائمة ضد فيروس كورونا الذى أدى إلى إغلاق تلك البلاد الشاسعة.


واستجاب مواطنون كثر عبر المدن والبلدات الرئيسية فى ثانى أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان البالغ 1.3 مليار نسمة لدعوة رئيس الوزراء لإطفاء الأضواء فى التاسعة بالتوقيت المحلى.


وهتف السكان "لتعش الهند" و"اذهب كورونا اذهب" وصفقوا وأطلقوا الألعاب النارية والمفرقعات فى مشاهد تذكر بـ"ديوالى"، مهرجان الأضواء الهندى.
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