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حوادث

الرقابة الادارية تضبط 53 ألف عبوة منشطات فاسدة و7 آلاف لتر مطهرات مجهولة .. صور

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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إبراهيم مصطفى
نجحت هيئة الرقابة الادارية فى ضبط حوالي 53 ألف عبوة دواء ومنشطات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و7392 لتر مطهرات غير مرخص استخدامها كمنتج صناعي أو طبى و7200 قفاز طبي و5650 سرنجة و 2842 كمامة طبية جميعها غير مطابقة للمواصفات.


جاء ذلك خلال حملات الهيئة والأجهزة التنفيذية على بعض الصيدليات وأماكن بيع وتخزين المُستلزمات الطبية، واُحيل مرتكبو تلك المخالفات، والمنتجات المضبوطة المُحرزة للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.


ويأتي ذلك لمواجهة جشع التجار بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالعديد من محافظات الجمهورية أبرزها (الشرقية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية، والإسماعيلية، والبحيرة، وجنوب سيناء، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، ‏والأقصر).
 
الرقابة الادارية تضبط 53 ألف عبوة منشطات فاسدة و7 آلاف لتر مطهرات مجهولة .. صور
الرقابة الادارية تضبط 53 ألف عبوة منشطات فاسدة و7 آلاف لتر مطهرات مجهولة .. صور
الرقابة الادارية تضبط 53 ألف عبوة منشطات فاسدة و7 آلاف لتر مطهرات مجهولة .. صور
الرقابة الادارية تضبط 53 ألف عبوة منشطات فاسدة و7 آلاف لتر مطهرات مجهولة .. صور
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