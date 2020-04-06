الرقابة الادارية تضبط 53 ألف عبوة منشطات فاسدة و7 آلاف لتر مطهرات مجهولة .. صور

نجحت هيئة الرقابة الادارية فى ضبط حوالي 53 ألف عبوة دواء ومنشطات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و7392 لتر مطهرات غير مرخص استخدامها كمنتج صناعي أو طبى و7200 قفاز طبي و5650 سرنجة و 2842 كمامة طبية جميعها غير مطابقة للمواصفات.









جاء ذلك خلال حملات الهيئة والأجهزة التنفيذية على بعض الصيدليات وأماكن بيع وتخزين المُستلزمات الطبية ، واُحيل مرتكبو تلك المخالفات، والمنتجات المضبوطة المُحرزة للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.







