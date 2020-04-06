أغربها رائحة الفم الكريهة.. 10 أعراض صادمة لـ الجيوب الأنفية

يحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن عندما تتورَّم الفراغات الموجودة داخل أنفك ورأسك (الجيوب الأنفية) لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، على الرغم من العلاج.





ووفقا لموقع مايو كلينك تتعارض هذه الحالة الشائعة مع الطريقة التي يخرج بها المخاط عادةً، وتجعل أنفك مسدودًا وقد يكون التنفُّس عن طريق الأنف صعبًا، وقد تشعر بألم أو تورُّم في المنطقة المحيطة بعينيك.





وأوضح الموقع أنه يمكن حدوث التهاب الجيوب الأنفية المزمن عن طريق العدوى، أو عن طريق النمو النسيجي في الجيوب الأنفية (الزوائد اللحمية الأنفية "السلائل الأنفية") أو تورُّم بطانة الجيوب الأنفية وتُسمَّى أيضًا التهاب الجيوب الأنفية المزمن، ويمكن أن تؤثِّر هذه الحالة على البالغين والأطفال.





وتتضمَّن العلامات والأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن ما يلي:





- التهاب الأنف

- إفرازات من الأنف سميكة ومتغيرة اللون

- انزلاق الرشح أسفل الجزء الخلفي للحلق (إفرازات أنفية خلفية)

- انسداد الأنف أو الاحتقان؛ مما يُسبِّب صعوبة في التنفُّس عن طريق الأنف

- الشعور بالألم، والإيلامً الناتج عن اللمس، والتورم حول العينين، أو الوجنتين، أو الأنف أو الجبهة

- ضعف الإحساس بالشم والتذوُّق





وتتضمَّن العلامات والأعراض الأخرى ما يلي:

- ألم الأذن

- ألم في الفك العلوي والأسنان

- السعال أو التنحنح

- التهاب الحلق

- رائحة الفم الكريهة

- الإرهاق