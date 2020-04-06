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أخبار العالم

بعد أمر رئاسي.. الشرطة الفلبينية تقتل رجلا خالف إجراءات الحجر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:47 م
مقتل فلبيني على أيدي
مقتل فلبيني على أيدي الشرطة بعد مخالفته إجراءات الحجر
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شيماء مصطفى
لقى رجل فلبيني مصرعه على أيدي رجال الشرطة، بعد أن وبخه مسؤول صحي لعدم ارتدائه كمامة على وجهه لعد انتقال فيروس كورونا "كوفيد 19".

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، بدأت القصة، عندما وبخ أحد العاملين الصحيين في بلدة ناسيبيت جنوب الفلبين، رجلًا لم يرتد كمامة، ليثور الرجل عليه ويهدده ورجال الشرطة في نقطة تفتيش، بمنجل.

وأوضح تقرير الشرطة أن الرجل كان مخمورا، وعندما هجم على الموظف بالمنجل، دفع قوات الشرطة إلى قتله بالرصاص بعد محاولات تهدئته.

وتعد هذه الحادثة الأولى المرتبطة بفيروس كورونا، وذلك بعد أن هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي من أن أي شخص لن يتبع إجراءات الإغلاق والقيود سيقتل.

وقال دوتيرتي "لن أتردد بإعطاء أوامري للشرطة والجيش، إذا حدثت أي مشكلة أن يطلقوا النار على المشاغبين.. هل فهمتم لن أدع أحدا يتسبب في المشاكل، سأبعث بمن يحاول على القبر".
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