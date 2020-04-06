برلماني للحكومة: طبقوا القانون بكل قوة وحسم على مخالفي إجراءات محاصرة الوباء

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الجهود الكبيرة التى بذلتها لمواجهة جميع المخالفات الخاصة بالقرارات والاجراءات والتدابير بمواجهة فيروس كورونا.





وقال " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم، ان الحكومة قامت بجهود كبيرة خلال شهر مارس الماضى حيث قامت باتخاذ الاجراءات ضد نحو 5 آلاف محل تُجارى مخالف لمواعيد الفتح والغلق ومُصادرة "الشيشة" فى نحو 7 آلاف مقهى وكافتيريا قبل غلقها بالكامل وغلق نحو 7 آلاف مركز تعليمى، وإلغاء 2116 من الأسواق الشعبية وغلق 2374 ناديا وقاعة أفراح.





وطالب المهندس أمين مسعود من اصحاب جميع المنشآت والمحلات الالتزام بالقرارات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا مطالبا من الحكومة الاستمرار فى جهودها لتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين لقراراتها.





وناشد " مسعود " الشعب المصرى العظيم اتخاذ قرار حاسم بتطبيق الحظر الكامل وعلى مدار 24 ساعة خلال هذه الايام الحاسمة فى مواجهة مصر لفيروس كورونا مؤكدا ان قرار الحظر الكامل هو افضل الطرق للانتصار على فيروس كورونا معربا عن ثقته التامة فى حرص الشعب المصرى على دعم جهود القيادة السياسية والحكومة وجميع مؤسسات الدولة للحد من التداعيات السلبية من فيروس كورونا.



