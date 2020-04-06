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شاهد.. حيلة من مطعم ألماني للاستمرار في العمل وسط فيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:12 م
حيلة من مطعم ألماني
حيلة من مطعم ألماني للاستمرار وسط كورونا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية الان فيديو يوضح تفاصيل حيلة لجأ إليها مطعم المانى للاستمرار في العمل وسط المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الألمان.

وأشارت الفضائية إلى أن صاحب المطعم الألماني المتخصص في تقديم عصير تقليدي واجه احتمال إغلاقه بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وتمكن هذا الرجل، واسمه توماس ميتزماتشر، من إيجاد حل غير تقليدي من أجل استمرار عمل مطعمه الموجود في مدينة فرانكفورت، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" .

وتوصل ميتزماتشر إلى طريقة خلاصتها مد لوح خشبي طويل من إحدى نوافذ المطعم، لكي يصبح ممرا لإيصال طلبات الزبائن من العصير التقليدي وغيره من الوجبات 

ويقدم هذا المطعم عصير التفاح التقليدي ذي الشعبية الواسعة في ألمانيا.

وقال "كاد المطعم أن يغلق، ولم يسمح لأحد بالجلوس في الداخل، لذلك كان أمامنا أمرين: الاستسلام أو القتال، وأنا قررت أن أقاتل".

وبدأ هذا المطعم العريق في العمل منذ 1807، ويتسع إلى 200 شخص في الداخل ومثلهم في الهواء الطلق.

والآن بعد تفشي فيروس كورونا، تصل سيارات الزبائن إلى كشك صغير مرتبط بالمطعم، حيث يطلبون ما  يريدون من وجبات، يجري تحضيرها في الداخل، وتهبط في سيارة الزبون عبر اللوح الخشبي.

وبالطبع يدفع الزبون لقاء الوجبات في وعاء بلاستيكي يعاد إلى نافذة المطعم الألماني العريق، تطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي.

وأقرت الحكومة الألمانية مجموعة لوائح تمنع التجمعات بغية احتواء فيروس كورونا، الأمر الذي يعني عمليا غلق المطاعم.
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