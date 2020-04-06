بيطري الوادي الجديد: غلق محل جزارة لمدة عام لعدم مطابقته المواصفات

قال الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد إن المديرية شنت حملة موسعة على المحلات والأسواق التجارية وذلك ضمن خطة المديرية للاطمئنان على سلامة الأغذية والمجمدات واللحوم والأسماك المعروضة للبيع أمام المواطنين .





وأضاف عوض أن الحملة ضمت كلا من الدكتور علاء خليل سليمان مدير إدارة المجازر، والدكتور رفعت حلقا لوقا، والدكتور عمرو محمود أحمد، والدكتور عمرو إبراهيم محمد من إدارة الخارجة البيطرية ، ومباحث التموين بقيادة العقيد خالد حسني.





وأشار إلى أنه تم خلال الحملة غلق أحد محلات الجزارة وحرمان صاحبه من دخول المجزر لمدة عام لمخالفته القانون والذبح خارج المجزر وإغلاق محل الجزارة الخاص به لعدم مطابقته الشروط الصحية.





وشملت الحملة المرور على الأسواق ومحلات الجزارة والريشات وتم التنبيه على أهمية حفظ المنتجات والتشديد على الحفاظ على تجميد المنتجات حتى تصل إلى المستهلك سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

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