AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مهندسة ديكور: الألوان الـ لايت مهمة فى أيام الجلوس فى البيت.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:30 م
مهندسة الديكور لمياء
مهندسة الديكور لمياء صلاح
Advertisements
قسم التوك شو

قالت مهندسة الديكور لمياء صلاح، إنها ملتزمة خلال هذه الأيام بالجلوس فى البيت، موضحة انها تعمل أون لاين ولا تنزل من المنزل إلا للضرورة القصوى.


وأضافت لمياء صلاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ان بوكس" المذاع على قناة صدي البلد، مع الإعلامى أحمد فاروق: " أنها مهتمة بممارسة الرياضة والجلوس أمام التلفزيون".


وأشارت لمياء سعيد، إلى أن الديكور من الأشياء المهمة والتي تؤثر على نفسية الأنسان، مؤكدة أن كل شخص يستطيع تغير ديكور منزله بنفسه.


وأوضحت لمياء سعيد أن، هناك كورسات وفيديوهات توضح لأي مواطن طريقة تغيير ألوان شقته وغرفته، وكشفت أن الألوان الـ لايت مهمة فى هذا التوقيت.


ولفتت لمياء سعيد إلى أن، الألوان الخضراء والورود من الأشياء التى تؤثر على نفسية المواطن خلال جلوسه فى البيت، مطالبة من المواطنين بالتغيير فى البيت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم.. مؤتمر بـ تربية حلوان 26 فبراير

1 مارس.. كلية التربية الفنية بـ حلوان تنظم دورة تدريبية فى هندسة الديكور

تربية فنية حلوان تنظم دورة فى هندسة الديكور..غدا

ديكورات غرف نوم.. حديثة وناعمة للبنات

الوان غرف نوم اطفال .. اختاري لأبنائك هذه التشكيلات

ديكورات ستائر 2020 بتصميمات تركية وأمريكية

ترشيحاتنا

جونسون وسيموندز يصارعان كورونا .. هل ودع رئيس حكومة بريطانيا محبوبته ؟

اتعدى من والده | نقل رضيع عمره سنة إلى المستشفى بسبب كورونا

السعودية تعلن عن تفاصيل جديدة بشأن اختبارات الطلاب

طبيب يترك نجله الرضيع لينضم لفريق مستشفى العزل بتمى الأمديد

إرهاب كورونا.. يهود ينقلون الوباء عمدًا لـ مصري يعمل فى مطافئ نيويورك.. تفاصيل

بسبب الوافدين.. فنان مصرى شهير يفتح النار على حياة الفهد .. وكويتى يرد بقوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس كورونا يودي بحياة 13 شخصا خلال أسبوع في دار لرعاية المسنين

اتعدى من والده | نقل رضيع عمره سنة إلى المستشفى بسبب كورونا

بعد ازمة كورونا.. سر ظهور الملكة اليزابيث باللون الفيروزي وبروش قديم