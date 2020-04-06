مهندسة ديكور: الألوان الـ لايت مهمة فى أيام الجلوس فى البيت.. فيديو

قالت مهندسة الديكور لمياء صلاح، إنها ملتزمة خلال هذه الأيام بالجلوس فى البيت، موضحة انها تعمل أون لاين ولا تنزل من المنزل إلا للضرورة القصوى.





وأضافت لمياء صلاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ان بوكس" المذاع على قناة صدي البلد، مع الإعلامى أحمد فاروق: " أنها مهتمة بممارسة الرياضة والجلوس أمام التلفزيون".





وأشارت لمياء سعيد، إلى أن الديكور من الأشياء المهمة والتي تؤثر على نفسية الأنسان، مؤكدة أن كل شخص يستطيع تغير ديكور منزله بنفسه.





وأوضحت لمياء سعيد أن، هناك كورسات وفيديوهات توضح لأي مواطن طريقة تغيير ألوان شقته وغرفته، وكشفت أن الألوان الـ لايت مهمة فى هذا التوقيت.





ولفتت لمياء سعيد إلى أن، الألوان الخضراء والورود من الأشياء التى تؤثر على نفسية المواطن خلال جلوسه فى البيت، مطالبة من المواطنين بالتغيير فى البيت.