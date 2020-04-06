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أخبار العالم

مساعد ميركل يكشف حقيقة عزمها الترشح لولاية خامسة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:10 م
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
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وكالات
قال هيلجه براون مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه لا يعتقد أن تغيرا قد طرأ على خطط المستشارة إزاء عدم السعي لولاية خامسة، عقب الجدل الذي أثارته صحيفة "بيلد" حيال ذلك.

وأضاف براون لمحطة "أر.تي.إل/إن-تي.في": "لا أعتقد أن الوقت مناسب لمناقشة شيء كهذا.. لقد قالت إن هذه هي فترتها الأخيرة في المنصب ولا أعتقد أن شيئا قد تغير بخصوص ذلك".

وتقود ميركل ألمانيا منذ 15 عاما، وقالت سابقا إنها لن تسعى لولاية جديدة في خريف عام 2021.

وفي سياق آخر، شهدت ألمانيا انخفاضات حادة في كل من عدد قتلى كورونا اليومي وعدد الإصابات الجديدة اليوم الاثنين، ما يقدم أملًا جديدًا في أن سياسة الإغلاق التي فرضتها الدولة تعمل بشكل إيجابي ضد انتشار الفيروس التاجي.

وارتفع عدد الإصابات بمقدار 3،677 - وهو الأصغر منذ 22 مارس - ليرتفع العدد الإجمالي من 91،714 إلى 95،391.

وفي الوقت نفسه قفز عدد القتلى 92 فقط ، وهو أدنى مستوى في أسبوع ، ليصل المجموع من 1342 إلى 1434.

ولا يزال معدل الوفيات الناتج عن 1.5 في المائة أقل من العديد من جيران ألمانيا ، على الرغم من أنه كان يرتفع كل يوم لأكثر من أسبوعين.
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