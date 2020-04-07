نائب: إصدار قوانين الانتخابات ضمن أولويات البرلمان في دور الانعقاد الحالي

أكد النائب على عز ، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن هناك عددا من القوانين والتشريعات التى يجب أن يكون لها أولوية الإصدار لدى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى.





وأشار "عز" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين تتمثل فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ ، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة.





كان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قرر تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا فى 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020 ، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب ، في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.