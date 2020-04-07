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برلمان

نائب: إصدار قوانين الانتخابات ضمن أولويات البرلمان في دور الانعقاد الحالي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:00 ص
الانتخابات
الانتخابات
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معتز الخصوصى
أكد النائب على عز ، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن هناك عددا من القوانين والتشريعات التى يجب أن يكون لها أولوية الإصدار لدى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى.

وأشار "عز" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين تتمثل فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ ، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قرر تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا فى  29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020 ، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب ، في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي قرار التأجيل اتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، و يأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى ، ومنع أي تخالط بقدر الإمكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلف ، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي ، حفاظا على صحة وسلامة النواب والمواطنين، ووفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس ، في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.
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