شعب تحت رحمة الفيروس القاتل.. نظام إيران يساوم أمريكا بحياة مواطنيه.. يطالب بتخفيف العقوبات من واشنطن من ناحية.. ويهاجم الدول العربية في أخرى

- إيران تعطي الأولوية لشن هجمات عبر مواليها

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- أعداد الإيرانيين المصابين تخطت الـ60 ألف.. وقلق أكبر من كارثة غير مسبوقة

تحولت إيران منذ أشهر إلى بؤرة وباء عالمي بعدما وصلت أعداد المصابين فيها إلى رقم كبير، يتجاوز الـ60 ألف إصابة، لكن رغم ذلك لاتزال طهران تناور بالمرض وترفض تركيز جهودها على محاربته بدلا من إثارة القلاقل في منطقة الشرق الأوسط.





ووفق التحليلات فإن إيران قد لاتلفت إلى الكارثة التي تتفشى في أراضيها إلا بعد أن تعجز كامل قدراتها على مواجهة الوباء.





"إذا أراد الأمريكيون مساعدة إيران، فكل ما يحتاجون إليه هو رفع العقوبات"، هكذا رد وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي على أمريكا التي حاولت تقديم المساعدة له في مواجهة كورونا.





وقال تقرير من شبكة العربية الإنجليزية، إنه كان بإمكان إيران القضاء على رواية الفيروس التاجي الجديدة، إلا أنها اتخذت العقوبات الأمريكية ذريعة لها.





وذكر التقرير، إنه لا يوجد توقع يقول بأن نسمع من روحاني، بوقف عمل الميليشيات المدعومة من إيران في قتالها في جميع أنحاء المنطقة على الرغم من الوباء.





فإذا كانت إيران تركز بشكل حقيقي على محاربة الفيروس، فإن تنفيذ الهدنة الإقليمية كان سيكون أول عمل لها.





لكن خلافا لمزاعم طهران ، لم يطلب النظام بعد من ميليشياته وقف هجماته.





في العراق ، ألقت الميليشيات الموالية لإيران صواريخ على القواعد العسكرية للتحالف الدولي الذي ساعد في هزيمة داعش ، والتي لا تزال تساعد على إبقاء التنظيم الإرهابي في وضع حرج.





في اليمن ، حيث فرض إرهاق الحرب وقفًا فعليًا لإطلاق النار ، أطلقت الميليشيات الموالية لإيران صاروخين باليستيين على السعودية . ونجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وإسقاط المقذوفات الإرهابية.





حتى في لبنان ، حيث الحدود الجنوبية مع إسرائيل عادة ما تكون هادئة ، أرسل حزب الله طائرة بدون طيار تحلق فوق المجال الجوي الإسرائيلي ، مما أجبر الجيش الإسرائيلي على إسقاطها ، وفقا لبيان إسرائيلي.





في واشنطن ، طرح مسؤولون أمريكيون سابقون ، معروفون بقربهم من المسؤولين الإيرانيين ، فكرة "دبلوماسية الفيروس"،مقابل الإفراج من قبل إيران عن مواطنين أمريكيين في سجونها، وستوافق أمريكا على تعليق العقوبات لفترة قصيرة للسماح لطهران بالحصول على النقد وشراء الإمدادات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وردد الاقتراح مبادرات سابقة من قبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، الذي اقترح في اجتماعيه السابقين مع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين فكرة مماثلة.





والتقى ظريف العام الماضي بسناتور كاليفورنيا ديان فاينشتاين في نيويورك وعرض على طهران وواشنطن تبادل الأسرى كجزء من إعادة بناء الثقة. وكرر ظريف اقتراحه أمام السناتور كونيتيكت كريس مورفي في وقت سابق من هذا العام عندما التقى الاثنان على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني.

مع تراكم حالات الإصابة بالفيروس التاجي في إيران ، تواصلت أمريكا وحلفاؤها مع طهران لتقديم المساعدة الإنسانية.





قامت الإمارات بنقل 70 طنًا من المساعدات الطبية ، بعد 90 طنًا من مساعدات الأمم المتحدة التي نقلتها الطائرات الإماراتية إلى إيران . ودعمت الكويت إيران بملايين دولار. واستدعت الولايات المتحدة من جانبها دبلوماسيين سويسريين يمثلون المصالح الإيرانية في واشنطن ، وطلبت منهم أن ينقلوا إلى الإيرانيين رغبة أمريكية في إرسال مساعدات إنسانية إلى إيران.





وكانت طهران سريعة في ردها على عروض المساعدة الإنسانية من أمريكا وحلفائها: بدأت الميليشيات الإيرانية في إلقاء الصواريخ والقذائف الأخرى على أهداف أمريكية وعربية في المنطقة ، في حين اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمريكا بـ "إنتاج الفيروس التاجي" في المختبرات ونشرها في إيران. وقال خامنئي إن المساعدات الإنسانية الأمريكية ستكون سمًا ، وأن المتطوعين الطبيين الأمريكيين سيزورون إيران لمشاهدة كيف يقتل سم واشنطن الإيرانيين.





وما كان رد أمريكا إلا أن فهمت الجواب الإيراني وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على الكيانات الإيرانية المرتبطة بالنظام.





ويتعاطف العديد من الأمريكيين ، بما في ذلك إدارة ترامب ، مع ألم الشعب الإيراني مع الفيروس القاتل ، ولكن مع نظام غير إنساني وغير كفء جعل فساده الأمور أسوأ بالنسبة للشعب الإيراني، فالامور تصبح أصعب.





فواشنطن تجد نفسها في مأزق، فإذا سمحت لطهران بالوصول إلى السيولة، فإنها تخاطر بتمويل الصواريخ التي تلقيها إيران وميليشياتها على أمريكا وحلفائها ، وهو خوف تم إثباته أكثر الأسبوع الماضي .





في غضون ذلك ، ظهرت تقارير في واشنطن ، تشير إلى أن نظام طهران كان يخطط لهجوم كبير على القوات الأمريكية في المنطقة.





ولهذا فإيران ليست صادقة في مكافحة الفيروس الذي يقتل الآلاف من الإيرانيين. وبدلًا من ذلك ، تنتهج إيران السياسة الوحيدة التي تعرفها ، بالتخطيط لهجمات بالمنطقة ، ربما لصرف الانتباه عن فشل نظامها المطلق في الحكومة.