مقترح برلماني بخصم شهر من مرتب أعضاء مجلس النواب للتبرع به لمواجهة كورونا

قال النائب على عفيفى، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان إ نه تقدم باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على أن يتم عرضه على النواب، طبقا للمادة 424 من الدستور.





وأشار عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاقتراح برغبة يتضمن خصم شهر من مرتب أعضاء مجلس النواب للتبرع به لصالح مواجهة فيروس كورونا.



