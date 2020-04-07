مقترح برلماني بخصم شهر من مرتب أعضاء مجلس النواب للتبرع به لمواجهة كورونا

قال النائب على عفيفى، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان إنه تقدم باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على أن يتم عرضه على النواب، طبقا للمادة 424 من الدستور.
وأشار عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاقتراح برغبة يتضمن خصم شهر من مرتب أعضاء مجلس النواب للتبرع به لصالح مواجهة فيروس كورونا.
وكان الدكتور على عبد العال ، رئيس المجلس قرر تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا فى 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة فى 12 2020 ، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب ، في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويأتي قرار التأجيل متسقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، ويأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى ، ومنع أي تخالط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلف ، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي ، حفاظا على صحة وسلامة النواب والمواطنين.
ووفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس ، في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.