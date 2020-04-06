أهم الأخبار.. المالية: صرف مرتبات إبريل مبكرا.. وارتفاع مفاجيء في سعر الذهب

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة،نستعرضها من خلال التقرير التالي :

المالية:صرف مرتبات إبريل مبكرا..وإعلان جدول المواعيد لكافة الجهات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد ١٩ أبريل بدلا من صرف .. للمزيد اضغط هنا

وزير التنمية المحلية يتابع إجراءات دعم متضرري منطقة الزرايب بسبب موجة الطقس السيئ

عقد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعا بمقر الوزارة مع عدد من قيادات وزارات الإسكان والمجتمعات العمرانية..للمزيد اضغط هنا

ارتفاع مفاجئ.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-4-2020 في مصر، سجلت ارتفاعا بنحو 4 جنيهات لجميع أعيرة الذهب ..للمزيد اضغط هنا

كويكب ضخم يتجه نحو الأرض 29 أبريل.. وعالم فلك يكشف التفاصيل

قال الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الكويكبات موجودة فى حزام الكويكبات بين كوكب المريخ والمشترى..للمزيد اضغط هنا

بعد زيارة وزيرة الصحة .. خبر سار من إيطاليا

بدأ مستوى تفشي فيروس كورونا المستجدّ بالتراجع في إيطاليا، الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء في العالم،..للمزيد اضغط هنا

وفاة أول حالة بـ كورونا في الغربية.. ماذا يحدث في قرية الهياتم؟

أصيب بالعدوى ونقلها لقريته فكان أول الضحايا والده ، هكذا كان الحال في قرية الهياتم بالغربية الموبوءة بفيروس كورونا بسبب مدير مطعم..للمزيد اضغط هنا

إنفلونزا الخنازير.. وباء جديد يضرب الصين

كشف موقع dailystar عن مفاجأة جديدة بعد أن نشر تقريرا يؤكد ذعر الحكومة الصينية من وباء جديد بعد فيروس كورونا..للمزيد اضغط هنا