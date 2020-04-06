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محافظات

24 حالة كورونا في أسوان بينهم 12 إصابة من الفريق الطبي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:38 م
مديرية الصحة بأسوان
مديرية الصحة بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح

أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان أنه وفقًا لإجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها المديرية وطبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بلغ  إجمالى عدد الحالات التى تم تسجيلها على مستوى محافظة أسوان حتى اليوم 24 حالة فقط ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.


 

وهؤلاء المصابون منهم 12 من أفراد الطاقم الطبى المتواجد بمستشفى العزل بالصداقة الجديدة والذين حدثت لهم العدوى أثناء عملهم بمستشفى العزل  ، هذا فيما توفيت حالة واحدة بعد تشخيص الحالة و قبل وصولها مستشفي العزل بالصداقة الجديدة .


 

وتؤكد مديرية الشئون الصحية بأسوان مجددًا عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد على مستوي محافظة أسوان سوى ما تم الإعلان عنه.


 

وتهيب مديرية الشئون الصحية بأسوان بالمواطنين ضرورة الالتزام بقرارات وإرشادات رئاسة مجلس الوزراء واتباع الإرشادات الصحية للحفاظ على سلامتهم  .


 

كما تهيب مديرية الشئون الصحية بأسوان بالمواطنين ضرورة تحرى الدقة فى تداول الأخبار والمعلومات لعدم حدوث بلبلة للرأى العام .

 

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