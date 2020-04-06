بعد التصريحات المشينة لـ حياة الفهد ضد الوافدين.. محمد التاجي: نسيتي نفسك.. رامي جمال يهاجم الفنانة الكويتية.. عبدالله بهمن​: لا نقبل التطاول على رمز الفن.. ونقيب الممثلين يتدخل لاحتواء الأزمة

- نقيب الممثلين يتدخل لاحتواء الأزمة بين الفنانين المصريين والكويتيين

- محمد التاجي: المصريون خيرهم على الكويت

- رامى جمال: أزمة كورونا أظهرت حقيقة كل الدول

- عبدالله بهمن: حياة الفهد رمز من رموز الفن ولا نقبل التطاول عليها

رغم توضيح الفنانة الكويتية حياة الفهد تصريحاتها تجاه الوافدين بسبب فيروس كورونا المستجد وعدم قصدها إهانتهم خاصة الوافدين المصريين، إلا أن مازالت أصداء الأزمة مستمرة خاصة بعد نشوب خلاف بينها والفنان المصري محمد التاجي.





ونرصد فى هذا التقرير الآراء المختلفة عن حياة الفهد وتصريحاتها المشينة.





محمد التاجى

انتهت الأزمة بين الفنان المصرى المعتزل محمد التاجى والفنانة الكويتية حياة الفهد عقب مهاجمته لها بسبب تصريحاتها الأخيرة عن ترحيل الوافدين من الكويت والتى أحدثت جدلا فى المجتمع المصرى.





وقام محمد التاجى بتصوير فيديو جديد يشمل إعتذارا للشعب الكويتي وذلك بناءً على طلب من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكى والذى طلب فى مكالمة هاتفية معه حذف الفيديو الأول ونشر الإعتذار.





وأوضح التاجي في الفيديو الجديد أنه لم يقصد الإساءه للشعب الكويتي ولكن الحماسة أخذته.





كان محمد التاجى شن هجوما شرسا على حياة الفهد بألفاظ قاسية، قائلًا لها:"إن المصريين خيرهم على الكويت كنا نرسل لكم مدرسين والمهندسين أيام ما كانت الكويت عبارة عن خيم".





المثير فى الأمر أن الممثل الكويتى ​عبدالله بهمن​ لم يقبل إعتذار التاجى وشن هجوما عنيفا عليه.





ونشر بهمن مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام قال فيه :"حياة الفهد رمز من رموز الفن في الكويت والوطن العربي ولا نقبل التطاول عليها وهي لم تقصد الإساءة للمصريين".





رامى جمال

من جانبه علق الفنان رامي جمال، على تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد التي طالبت بطرد الوافدين من دولة الكويت؛ على خلفية أزمة فيروس كورونا.





وقال رامى جمال، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "وجهة نظري أن أزمة كورونا أظهرت حقيقة كل الدول وحقيقة أخلاق الشعوب.. يعني سمعنا عن دول استولت على معدات ومنتجات طبية كانت مساعدة لدول تانية ودي دول كانت حلم لشباب كتير أنهم يسافروا لها.. شفنا دول الاتحاد الأوروبي وهي تتبادل الاتهامات واللي أعتقد أنهم بعد الأزمة هيرجعوا دول منفصلة زي زمان".





وأضاف رامى جمال: "شفت وزارة صحة وأجهزة دولة شغالين تقصي ومكافحة وعلاج.. وكلي ثقة في أن ستر ربنا هيكمل المجهود ده بشوية حذر وصبر واتباع تعليمات.. شكرًا للدول العربية اللي احترمت المصريين الموجودين فيها.. شكرًا للدول اللي بتعمل زي مصر وبتعالج اللي على أرضها سواء كان ابنها أو ضيف .. شكرًا السعودية وشكرًا الامارات كرمكم وطيبتكم وأخلاقكم لا تستغرب شكرًا لكل دولة ما أظهرتش كره وعنصرية تجاه إخواتنا وأهالينا آخر حاجة أهلنا الكويتيين عارف أن أكيد الآراء والأصوات العالية اللي مبطلتش غلط وإهانة وعنصرية مع مصر والمصريين دول مش الغالبية وميصحش يكونوا واجهة ليكم".





وأوضح رامى جمال، "أتمنى بعد الأزمة ما تخلص ميكونش اللي اتهز واتهد من مشاعر ناحيتكم كبير النظرة الطبقية والدونية دي ملهاش مكان في أزمة خلقها رب العالمين بڤيروس علشان يعلمنا حاجات كتير أولها وآخرها أن.. الله أكبر".





هيا الشعيبي

خرجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو لها وهى بداخل سوق الخضار بالكويت، حرصًا منها على نقل الصورة الواقعية لأزمة أسعار البصل التى احتلت صدارة منصات التواصل الاجتماعى خلال اليومين الماضيين. وقالت هيا الشعيبي، في الفيديو المتداول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا البصل على ثلاثة ونصف دينار ومكود، وخيشة الثوم بأربع دنانير، نعمة وخير من الله"، وعلى ما يبدو أن رد الشعيبي كان واضحا وغير مباشرا بعدما فجرت الفنانة حياة الفهد أزمة الفترة الماضية لارتفاع الأسعار وهو ما أثار أزمة كبرى.

وتابعت الشعيبي: "البصل خلص البصل خلص لا إله إلا الله، البلدية على روسهم، وغير المتطوعين، وبصراحة أنا أقول الصدق 65% من شبره الخضار أجانب، والوضع زين وكل شيء متوفر".





صفاء الهاشم