على 150 فدانا .. محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع زراعة النخيل وإنتاج النعام

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع زراعة النخيل وإنتاج النعام بقرية القصر بمركز الداخلة، والمقام على مساحة ١٥٠ فدانا، حيث تم الانتهاء من حفر بئر الري، بالإضافة إلى أنه يعمل بالطاقه الشمسية.





وأشاد الزملوط بالمشروع مؤكدا أن المحافظة تشجع إقامة مثل هذه المشروعات الجديدة والنادرة ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتي تضع المحافظة على خريطة المشروعات الاستثمارية الكبرى.





وتفقد أيضًا مشروع زراعي تنفذه جمعية تنمية المجتمع المحلي لقرية الهنداو ، حيث تم الإنتهاء من تسويه الأرض وحفر البئر وتركيب خلايا الطاقه الشمسية، وذلك لإقامة صوب زراعية على مساحة ٥٠ فدانا يستفيد منها ١٨ شابا من شباب القرية بواقع ٣ أفدنة لكل شاب، كمرحلة أولى ضمن المستهدف وهو ٥٠٠ فدان.





وقرر الزملوط تخفيض ٥٠ ٪ من القيمة الإيجارية تشجيعا لإقامة مشروعات للشباب في الأراضي البعيدة لتوسيع الرقعة الزراعية.

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